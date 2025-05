The Couple streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, domenica 4 maggio 2025, alle ore 21.30 va in onda la quarta puntata del nuovo reality game condotto da Ilary Blasi The Couple, con competizioni e colpi di scena che scandiranno il ritmo di uno show tutto nuovo. Otto coppie si sfidano in una serie di prove avvincenti, con l’obiettivo di conquistare il montepremi finale di 1 milione di euro.

In tv

Appuntamento questa sera, domenica 4 maggio 2025, alle ore 21.30 in prima visione con la conduzione di Ilary Blasi. È possibile seguire la diretta H24 sul canale Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre).

The Couple streaming live

Se non siete a casa potete seguire The Couple in live streaming o recuperare gli episodi in qualsiasi momento on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Couple, il nuovo game reality di Canale 5? Appuntamento su Canale 5 in prima serata ogni lunedì alle ore 21.30 con la conduzione di Ilary Blasi dal 7 aprile per un totale di sei puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni):