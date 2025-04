The Couple: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma di Canale 5. Cast, concorrenti, come funziona, Ilary Blasi, regolamento, coppie, opinionisti, montepremi, come votare, streaming

The Couple è il nuovo programma in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì dal 7 aprile 2025 con la conduzione di Ilary Blasi. Uno show avvincente e innovativo, pronto a conquistare il pubblico di tutte le età. A sfidarsi sono otto coppie. Il pubblico sarà chiamato a votare tramite sms. La coppia vincitrice porterà a casa il montepremi da un milione di euro. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Cast, coppie, opinionisti

Sono otto le coppie pronte a sfidarsi a The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in prima serata. Le coppie sono formate da: le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi che parteciperà in coppia del suo migliore amico, il make up artist e influencer Pierangelo Greco. Confermata anche la coppia composta dalla pugile Irma Testa, la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica in questo sport, e la sorella maggiore Lucia, anche lei con la passione per i guantoni. E ancora l’ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa. Presente anche Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen, con Andrea Tabanelli. Infine, la coppia ‘nip’ composta dai fratelli baresi Danilo e Fabrizio Mileto. Lo show avrà anche, come da tradizione dei reality, due opinionisti: si tratta della giornalista Francesca Barra e del coreografo e ballerino di fama internazionale Luca Tommassini.

The Couple: regolamento, meccanismo, come funziona, montepremi

Ma come funziona The Couple? Il format è un reality game, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Personaggi noti e persone comuni, vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti partecipano rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. La tenuta dei concorrenti e delle coppie è messa a dura prova psicologica e fisica, per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. La sintonia tra i membri della coppia è dunque fondamentale. Ogni settimana, le coppie dovranno affrontare prove di resistenza, strategia e collaborazione. Il fine è quello di accumulare chiavi, una delle quali sarà in grado di aprire la cassaforte con il montepremi da un milione di euro. Le sfide si svolgeranno sia in diretta durante il prime time, sia in esterna durante la settimana. Il montepremi finale per la coppia vincitrice di The Couple è di ben 1 milione di euro. A decidere la coppia vincitrice sarà il pubblico, che potrà votare tramite sms.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Couple? In tutto sei puntate, in onda in prima serata dal 7 aprile 2025 alle ore 21.30 su Canale 5. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni):

Prima puntata: 7 aprile 2025

Seconda puntata: 14 aprile 2025

Terza puntata: 21 aprile 2025

Quarta puntata: 28 aprile 2025

Quinta puntata: 5 maggio 2025

Sesta puntata: 12 maggio 2025

Streaming e tv

Dove vedere The Couple in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima serata ogni lunedì alle ore 21.30 con la conduzione di Ilary Blasi dal 7 aprile. Sarà possibile seguire la diretta h24 su Mediaset Extra. Anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.