Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 4 maggio 2025

Questa sera, domenica 4 maggio 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 4 maggio, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: in esclusiva la leggenda del calcio Francesco Totti. Roberto Saviano, in uscita il 6 maggio col suo nuovo libro, “L’amore mio non muore”, in cui racconta la storia d’amore di Rossella Casini, giovane vittima di ‘ndrangheta. Elodie, per presentare il suo quinto album in studio “Mi ami mi odi”, il cui omonimo estratto è già fra i brani più programmati in radio. Skunk Anansie, live con “Lost and Found”, brano che anticipa il loro settimo album in studio, “The Painful Truth”, in uscita il 23 maggio. Ornella Vanoni, in uscita il 6 maggio col libro-confessione “Vincente o perdente”, scritto insieme a Pacifico.

E ancora: il Direttore responsabile de il Post Francesco Costa; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Alessandro Aiuti, primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’Ospedale San Raffaele di Milano e vicedirettore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica SR-Tiget; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: la nuova stella del nuoto italiano Sara Curtis; i commentatori italiani del prossimo Eurovision Song Contest a Basilea, BigMama e Gabriele Corsi, quest’ultimo protagonista nell’access prime time del NOVE con “Don’t Forget the Lyrics”; Gigliola Cinquetti, la prima italiana vincitrice dell’Eurovision con “Non ho l’età” nel 1964; Alessandro Borghese, in onda il 15 e il 22 maggio con due puntate speciali e inedite di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti”; Elio, nella giuria del nuovo show musicale condotto da Amadeus dal 14 maggio in prima serata sul NOVE, “Like a Star”, e impegnato insieme a Le Storie Tese il 4 e il 5 luglio con il Concertozzo al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa; Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 4 maggio, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.