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Cronaca

Delitto di Garlasco, oggi l’interrogatorio alle sorelle Cappa. Le parole di Paola nel 2007: “Potrebbe avere subito avances da qualcuno che non ha accettato il rifiuto”

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Le due gemelle verranno ascoltate come "persone informate sui fatti"

di Niccolò Di Francesco
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Nella mattinata di martedì 5 maggio, le sorelle Paola e Stefania Cappa verranno ascoltate come “persone informate sui fatti” sul caso del delitto di Garlasco. Le gemelle erano state chiamate a testimoniare insieme a Marco Poggi nello stesso giorno (6 maggio ndr) in cui Andrea Sempio verrà sottoposto a interrogatorio. A causa di un impegno, però, le due sorelle hanno anticipato di un giorno l’audizione mentre Marco Poggi, fratello di Chiara, verrà sentito lo stesso giorno dell’amico Andrea Sempio. Ma perché le sorelle verranno ascoltate nonostante non siano indagate? È probabile che i magistrati vogliano chiarire se la cugina fosse stata vittima di una avance, un approccio sessuale terminato con un omicidio che è il movente contestato ad Andrea Sempio.

Due giorni dopo il delitto, il 15 agosto 2007, Paola Cappa avanzò ai carabinieri l’ipotesi di una pista passionale. “Secondo me ha potuto avere delle avances non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto, facendosene una vera fobia e, studiate le abitudini della Chiara in questa settimana, ha agito d’impulso” fece mettere a verbale una delle due gemelle. I magistrati, dunque, vogliono capire se Chiara, pochi giorni prima l’omicidio, avesse confidato qualcosa a Paola o Stefania riguardo una persona che la infastidiva.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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