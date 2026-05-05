Venezia, tre giovani cadono in acqua: uno di loro muore annegato

Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto nelle acque di Venezia assieme a due coetanei, i quali sono invece stati tratti in salvo da un imbarcazione di passaggio.

L’episodio è avvenuto all’alba di oggi, martedì 5 maggio, nel sestiere di San Polo. Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando sono stati recuperati i due sopravvissuti, entrambi senza vestiti indosso.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del Suem 118 e i Vigili del Fuoco con due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro e con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche in laguna del terzo ragazzo caduto nel rio.

Il corpo del ventenne è stato rinvenuto alle 7.15 circa dai sommozzatori nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di Campo San San Polo. Il giovane era vestito ma non aveva con sé i documenti.

Sul caso indagano i Carabinieri con la Polizia locale.

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