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Cronaca

Cos’è la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea Sempio

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Credit: AGF

I legali dell'indagato: "Abbiamo conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul nostro assistito"

di Marco Nepi
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Garlasco, cos’è la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea Sempio

Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica. Lo riferiscono in una nota i suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, alla vigilia dell’interrogatorio del loro assistito, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi.

Davanti ai magistrati, fanno sapere i legali, Sempio “si avvarrà della facoltà di non rispondere” poiché “il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”.

La nota degli avvocati

“Abbiamo conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul nostro assistito – si legge nella nota degli avvocati – tramite sottoposizione dello stesso ai canonici test all’uopo usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo)”.

Secondo i difensori, “questi presupposti” sono “ritenuti dal pool opportuni prima dell’eventuale sottoposizione di Andrea Sempio ad interrogatorio”.  I legali si riserveranno “di chiedere eventualmente” ai pm di convocare nuovamente Andrea Sempio dopo l’esito di tale consulenza.

Di cosa è accusato Sempio

Andrea Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, in provincia di Pavia, dove la ragazza – all’epoca dei fatti 26enne – viveva insieme ai suoi genitori e a suo fratello.

Per il delitto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato della vittima, il quale si è sempre professato innocente.

Sempio è indagato nell’ambito del nuovo fascicolo d’inchiesta aperto dalla Procura di Pavia. I pm gli contestano anche l’aggravante della crudeltà per l’efferatezza dell’azione: Chiara Poggi, infatti, sarebbe stata colpita almeno 12 volte con un corpo contundente durante una colluttazione durata diversi minuti.

Secondo la Procura pavese, il movente del delitto sarebbe da rintracciare in un rifiuto sessuale: Sempio avrebbe ucciso Chiara a seguito di un approccio respinto.

Cos’è una consulenza personologica

La consulenza personologica consiste in una valutazione psicologica che mira ad analizzare la personalità di un individuo: aiuta a comprenderne tratti, comportamenti, emozioni e modalità relazionali.

Viene condotta da uno psicologo attraverso uno o più colloqui individuali, talvolta l’utilizzo di test psicologici o questionari: alla fine lo specialista redige una relazione finale in cui ricostruisce sostanzialmente la struttura della personalità del soggetto.

In ambito forense, la consulenza personologica serve a valutare aspetti come la capacità di intendere e volere, l’attendibilità, la pericolosità sociale o le dinamiche relazionali propri della personalità di un individuo.

Nel caso di Sempio, verosimilmente questa valutazione è stata richiesta dagli avvocati per stabilire se la personalità del loro assistito è compatibile con quella delineata dal quadro accusatorio formulato dalla Procura.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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