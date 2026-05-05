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Cronaca

Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”

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Credit: AGF

A Padova l'ultimo saluto al campione

di Niccolò Di Francesco
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“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio, ha pronunciato ai funerali del papà, che si sono tenuti nella basilica di Santa Giustina a Padova. “Chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi” ha aggiunto Niccolò Zanardi. E ancora: “Vi racconto l’Alex di casa, non quello che vince, ma quello che fa caffè, che impasta la pizza. E che ti guarda e ti dice: ‘Ascolta, aiutami a pistolare con lo Spid che non ci capisco nulla’. Papà mi ha sempre insegnato tanto, faceva tutto con il sorriso. Non serve pensare a grandi sfide e a grandi imprese. Quando trovi il sorriso nelle piccole cose, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. Auguro a me stesso di trovare il sorriso nelle piccole cose”.

Sono migliaia le persone accorse all’esterno della basilica per dare l’ultimo saluto al campione. Tra i presenti, Bebe Vio, Alberto Tomba, il ministro dello Sport Abodi, l’ex presidente del Coni Malagò e i “suoi” ragazzi di Obiettivo3, l’associazione degli sportivi paralimpici di cui Zanardi era l’anima. “Alex ci ha insegnato a avere tanto coraggio, è giusto essere qui oggi. È stato un grande per quello che ha fatto dopo il primo incidente, ha saputo ricominciare, con forza e volontà. Andare alle Paralimpiade, vincere. Era un mio compaesano, ne conservo un grande ricordo” ha dichiarato l’ex sciatore Alberto Tomba all’esterno della chiesa.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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