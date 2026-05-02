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Sport

Morto Alex Zanardi: l’ex pilota e campione paralimpico aveva 59 anni

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AGF
di Antonio Scali
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Morto Alex Zanardi: l’ex pilota e campione paralimpico aveva 59 anni

Addio ad Alex Zanardi. Ex pilota, anche di Formula 1, e simbolo dello sport italiano, si è spento a 59 anni. Nato a Bologna nell’ottobre del 1966,  dopo un terribile incidente che gli costò l’amputazione delle gambe è diventato un campione paralimpico, capace di vincere 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike.

Pilota in Formula 1 negli anni Novanta, Zanardi aveva trovato la consacrazione negli Stati Uniti con la Formula Cart, prima del drammatico incidente del 2001 al Lausitzring, in Germania, che gli costò entrambe le gambe. Da quel momento iniziò una seconda vita, diventando un campione paralimpico. Proprio mentre guidava l’amata handbike, un altro incidente lo ha portato al coma, il 19 giugno 2020: uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata.

“E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”. Così la nota della famiglia nell’annunciare la morte del grande campione che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo ottobre. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari – si legge – la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”. Zanardi amava ripetere: “La vita è sempre degna di essere vissuta, e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni”. Resta il ricordo di un uomo capace di riscrivere il significato stesso della parola limite.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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