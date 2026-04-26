Torino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Torino Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

TORINO INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 18 Torino e Inter scendono in campo allo stadio Grande Torino di Torino, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Torino e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Torino Inter è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 26 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Torino Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.