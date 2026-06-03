Lussemburgo Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita amichevole
Lussemburgo Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita amichevole
LUSSEMBURGO ITALIA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20,45 Lussemburgo e Italia scendono in campo allo Stade de Luxembourg, partita amichevole di fine stagione. Dove vedere Lussemburgo Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:
In tv
La partita tra Lussemburgo e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.
Lussemburgo Italia streaming live
Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Lussemburgo Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:
- Partita: Lussemburgo-Italia
- Data: 3 giugno 2026
- Orario: 20,45
- Canale TV: Rai 1
- Streaming: RaiPlay.it
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere la partita tra Lussemburgo e Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:
Lussemburgo (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. All. Strasser
Italia (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Esposito, Koleosho. All. Baldini