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Finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere Spagna Argentina

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere Spagna Argentina

FINALE MONDIALI 2026 STREAMING TV – Oggi, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) a New York si giocherà la finale dei Mondiali di calcio 2026. In campo: Spagna e Argentina. In palio: la coppa del mondo. Dove vedere la finale dei Mondiali 2026 in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, domenica 19 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Finale Mondiali 2026 streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. de la Fuente.

ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martínez; Molina, L. Martínez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernández, Mac Allister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.

IL CALENDARIO COMPLETO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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