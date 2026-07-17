Grave lutto per il ct dell’Italia Under 21 Silvio Baldini: morta a soli 30 anni la figlia Valentina

Grave lutto per Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21: è morta a soli 30 anni la figlia Valentina. Affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, la ragazza è stata un pilastro fondamentale nella vita e nella carriera dell’allenatore. “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio” aveva raccontato Baldini, che ha ricoperto anche il ruolo di ct ad interim della nazionale maggiore dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. L’allenatore ha sempre spiegato come la figlia lo abbia aiutato a ridimensionare il peso di vittorie e sconfitte, a mettere il calcio in secondo piano per concentrarsi su ciò che conta davvero nella vita.

“Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Con la sua disabilità, è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna. Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi. Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli. Il suo mondo è legato a queste sue sensazioni che la fanno star bene” ha scritto l’allenatore nella sua autobiografia Il calcio vincente. O vinco o imparo.

E ancora: “I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava. Tutt’oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po’ più grande e dormiamo sempre noi tre. Quando la notte sogna ride continuamente e se non lo fa significa che sta male, che ha l’influenza o un altro tipo di problema; però quando sogna lei ride sempre, ride, ride, ride e la sua risata è veramente contagiosa. Quando ride, non lo fa come tutti noi, lo fa con la voce alta e quindi è una cosa strana perché ti chiedi se è sveglia, ma invece sta dormendo e continua a sognare”.