Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Grave lutto per il ct dell’Italia Under 21 Silvio Baldini: morta a soli 30 anni la figlia Valentina

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio": così parlava l'allenatore della figlia

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Grave lutto per Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21: è morta a soli 30 anni la figlia Valentina. Affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, la ragazza è stata un pilastro fondamentale nella vita e nella carriera dell’allenatore. “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio” aveva raccontato Baldini, che ha ricoperto anche il ruolo di ct ad interim della nazionale maggiore dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. L’allenatore ha sempre spiegato come la figlia lo abbia aiutato a ridimensionare il peso di vittorie e sconfitte, a mettere il calcio in secondo piano per concentrarsi su ciò che conta davvero nella vita.

“Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Con la sua disabilità, è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna. Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi. Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli. Il suo mondo è legato a queste sue sensazioni che la fanno star bene” ha scritto l’allenatore nella sua autobiografia Il calcio vincente. O vinco o imparo.

E ancora: “I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava. Tutt’oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po’ più grande e dormiamo sempre noi tre. Quando la notte sogna ride continuamente e se non lo fa significa che sta male, che ha l’influenza o un altro tipo di problema; però quando sogna lei ride sempre, ride, ride, ride e la sua risata è veramente contagiosa. Quando ride, non lo fa come tutti noi, lo fa con la voce alta e quindi è una cosa strana perché ti chiedi se è sveglia, ma invece sta dormendo e continua a sognare”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Tour de France 2026: non c’è due senza tre per il Mago Merlier
Sport / Tour de France 2026: un norvegese in riva alla Loira
Sport / Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale dei Mondiali 2026
Ti potrebbe interessare
Sport / Tour de France 2026: non c’è due senza tre per il Mago Merlier
Sport / Tour de France 2026: un norvegese in riva alla Loira
Sport / Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale dei Mondiali 2026
Sport / Tour de France 2026: Tadej fa il Cesare nelle terre di Vercingetorige
Sport / Tour de France 2026: van der Poel, lezione di ciclismo sul Massiccio Centrale
Sport / Sinner Zverev streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Wimbledon 2026
Sport / Tour de France 2026: a Tim Merlier non piace Niccolò Paganini
Sport / Norvegia Inghilterra streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Sport / Tour de France 2026: sulla ruota di Bordeaux esce il numero di Merlier
Sport / Spagna Belgio streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026
Ricerca