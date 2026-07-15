Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

INGHILTERRA ARGENTINA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Inghilterra e Argentina scendono in campo ad Atlanta (Stati Uniti), partita valida per le semifinali dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Inghilterra Argentina in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Inghilterra e Argentina sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, mercoledì 15 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Inghilterra Argentina streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Inghilterra Argentina sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Inghilterra e Argentina, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel

ARGENTINA (4-1-3-2) – E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Molina; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Alvarez, Messi. All. Scaloni