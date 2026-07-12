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Sinner Zverev streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Wimbledon 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Sinner Zverev streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Wimbledon 2026, orario, canale, a che ora, in chiaro, Tv8

Questo pomeriggio, domenica 12 luglio 2026, Sinner e Zverev si sfidano in un’attesissima finale di Wimbledon 2026, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Il campione azzurro tenta così di difendere il titolo conquistato l’anno scorso sull’erba inglese, dopo aver battuto in una splendida semifinale Nole Djokovic. Per Sasha Zverev si tratta della prima finale a Wimbledon, dopo aver battuto l’idolo di casa e sorpresa di questo torneo Fery. Ma dove vedere il match Sinner Zverev in tv e in streaming? La partita è trasmessa in chiaro? Su che canale? Ecco tutte le informazioni sulla finale di oggi.

In tv e in chiaro, canale

La finale di Wimbledon 2026 di oggi, 12 luglio 2026, tra Sinner e Zverev viene trasmessa in chiaro per tutti su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Il match è anche visibile sui canali di Sky, che detiene l’esclusiva di tutto il torneo. In particolare i clienti alla pay-tv possono sintonizzarsi su Sky Spor Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. L’orario? Il match è in programma intorno alle ore 17, visto che prima ci sarà la finale di doppio femminile. Appuntamento quindi nel pomeriggio di oggi per la finale di Wimbledon con Sinner protagonista in campo per il secondo anno consecutivo. Anche la semifinale di venerdì tra l’altoatesino e Djokovic è stata trasmessa in chiaro su Tv8.

Sinner Zverev streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match in diretta streaming sul sito di Tv8, o per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go, e ovviamente anche su NOW.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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