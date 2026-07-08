Tour de France 2026: Kooij mette tutti in fila a Pau

L’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) ha vinto la quinta tappa del 113° Tour de France che ha portato la carovana gialla da Lannemezan a Pau attraverso 158 chilometri. Il ventiquattrenne di Numansdorp, già tre volte trionfatore al Giro d’Italia, ha colto il suo primo successo alla Grande Boucle completando la frazione odierna in 3h29”07″. Alle sue spalle si sono piazzati, nell’ordine, il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e il favorito della vigilia, il belga Tim Merlier (Soudal Quick Step).

Resta invariata la classifica generale con il norvegese Torstein Træen (Uno X-Mobility) in maglia gialla con un vantaggio di 28” sull’americano Quinn Simmons (Lidl Trek) e di 3’50 sul compagno del campione degli Stati Uniti, il boemo Mathias Vacek. Al quarto e quinto posto, distanziati entrambi 7’53 dalla testa della classifica, troviamo i diarchi, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Una giornata dall’esito scontato è stata animata dalla lunga fuga del francese Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).

Partito subito dopo il via, il transalpino ha fatto da battistrada per 143 chilometri, raggiungendo immediatamente un vantaggio massimo di 3’30” che, poi, è scemato strada facendo fino al ricongiungimento ai meno 15 dall’arrivo. Una caduta nel gruppo prima della neutralizzazione, senza conseguenza alcuna per la graduatoria, ha portato a una volata a ranghi ridotti in cui l’Astana si è presentata in forte vantaggio numerico. Questo fatto, tuttavia, non ha creato alcun problema a Kooij che, pur privo d’un suo treno, è partito ai 200 metri andando a vincere, senza problemi, a braccia alzate. Domani andrà in scena la prima giornata pesante di questo Tour.

La sesta frazione, infatti, altro non sarà che il tradizionale tappone pirenaico. Si pedalerà per 186 chilometri da Pau a Gavarnie-Gèdre con un dislivello complessivo di 4.100 metri. Subito dopo la partenza i corridori incontreranno le brevi Côte de Loucrup (2 chilometri al 7,1%) e Côte de Mauzevin (3 al 6,8%). Una breve pausa farà da preludio, al chilometro 106, all’inizio del Col d’Aspin (12 al 6,5%) che sarà seguito dalla montagna simbolo dei Pirenei, il leggendario Col du Tourmalet (17 al 7,3%), prima salita Hors Categorie di questa edizione.

In chiusura dei giochi, ci sarà la leggermente meno dura, ma comunque lunghissima, ascesa finale al traguardo di Gavarnie-Gèdre (19 al 3,7%). Domani sera, classifica generale alla mano, sapremo sicuramente chi non potrà vincere il Tour de France 2026.