Tour de France 2026: Jonas Vingegaard spegne il sogno giallo di Filippo Ganna

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto la tappa inaugurale del 113° Tour de France una cronometro a squadre di 19,8 chilometri nel cuore di Barcellona. Il danese ha coperto la distanza in 21’47 alla media di 53,95 kmh. Grazie a questo risultato il re pescatore si rimette, dopo tre interminabili anni, la maglia gialla.

La curiosità intorno alla frazione odierna era incentrata sulla formula particolare, già collaudata alla Parigi-Nizza, che, alla tradizionale prova collettiva, univa la fase finale individuale, non dissimile da un chilometro lanciato in pista. Questa peculiarità è stata alla base della classifica emersa dalla gara dove, diversamente dalle precedenti cronometro a squadre, i corridori della medesima compagine, non solo non sono accreditati con lo stesso tempo ma addirittura si sono dispersi in graduatoria.

Alle spalle del due volte vincitore della Grande Boucle è giunto, staccato di otto secondi, uno splendido Filippo Ganna (Netcompany Ineos) che ha preceduto il campione uscente Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) al quale non è bastato uno spettacolare ultimo chilometro. Juan Ayuso (Lidl Trek), quarto a 16″, e Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), quinto a 21″, hanno limitato i danni mentre meno bene ha fatto l’esordiente francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), decimo a 39″.

Domani andrà in scena la seconda frazione, sempre in terra di Catalogna. I corridori viaggeranno per 168,5 chilometri chilometri da Tarragona a Barcellona. Non mancheranno le difficoltà come la salita di Begues e, soprattutto, i tre passaggi sul versante del castello di Montjuïc nel circuito finale. È prevedibile che a giocarsi il successo di giornata sia un drappello ristretto comprendente tutti gli aspiranti alla vittoria finale. Sarà già tempo di rivincite per gli sconfitti di oggi?