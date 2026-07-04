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Tour de France 2026: Jonas Vingegaard spegne il sogno giallo di Filippo Ganna

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AGF
di Simone Gambino

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto la tappa inaugurale del 113° Tour de France una cronometro a squadre di 19,8 chilometri nel cuore di Barcellona. Il danese ha coperto la distanza in 21’47 alla media di 53,95 kmh. Grazie a questo risultato il re pescatore si rimette, dopo tre interminabili anni, la maglia gialla.

La curiosità intorno alla frazione odierna era incentrata sulla formula particolare, già collaudata alla Parigi-Nizza, che, alla tradizionale prova collettiva, univa la fase finale individuale, non dissimile da un chilometro lanciato in pista. Questa peculiarità è stata alla base della classifica emersa dalla gara dove, diversamente dalle precedenti cronometro a squadre, i corridori della medesima compagine, non solo non sono accreditati con lo stesso tempo ma addirittura si sono dispersi in graduatoria.

Alle spalle del due volte vincitore della Grande Boucle è giunto, staccato di otto secondi, uno splendido Filippo Ganna (Netcompany Ineos) che ha preceduto il campione uscente Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) al quale non è bastato uno spettacolare ultimo chilometro. Juan Ayuso (Lidl Trek), quarto a 16″, e Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), quinto a 21″, hanno limitato i danni mentre meno bene ha fatto l’esordiente francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), decimo a 39″.

Domani andrà in scena la seconda frazione, sempre in terra di Catalogna. I corridori viaggeranno per 168,5 chilometri chilometri da Tarragona a Barcellona. Non mancheranno le difficoltà come la salita di Begues e, soprattutto, i tre passaggi sul versante del castello di Montjuïc nel circuito finale. È prevedibile che a giocarsi il successo di giornata sia un drappello ristretto comprendente tutti gli aspiranti alla vittoria finale. Sarà già tempo di rivincite per gli sconfitti di oggi?

Simone Gambino
Simone Gambino, nato a Roma nel 1958, scrive di storia e ciclismo.
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