Europei di nuoto: una grande Italia saluta Parigi

Non solo l’atletica. L’Italia si è fatta rispettare (eccome!) anche nel nuoto. Gli azzurri hanno chiuso gli Europei di Parigi al secondo posto nel medagliere, a un solo oro dal primo posto, occupato dalla Gran Bretagna. Quella di ieri per l’Italia è stata un’ultima giornata con molti argenti – ne sono arrivati quattro, compresi due nelle ultime due gare, le staffette miste 4×100 femminile e maschile – e con un oro vinto da Simona Quadarella nei 400 stile libero.

In totale, considerando tutti gli sport acquatici dell’evento, l’Italia ha vinto 43 medaglie: 13 d’oro, 15 d’argento e 15 di bronzo. Ne ha vinte più di ogni altro paese, ma ha vinto un oro in meno della Gran Bretagna, che è quindi prima nel medagliere complessivo oltre che in quello del nuoto in vasca (l’Italia è seconda anche lì). Delle 13 medaglie d’oro dell’Italia, 9 sono state vinte in gare femminili, 2 in gare maschili e 2 in gare miste. Quasi la metà delle medaglie dell’Italia (20 su 43) e quasi la metà delle medaglie d’oro (6 su 13) sono arrivate dal nuoto in vasca, che aveva più gare.