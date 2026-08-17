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Europei di nuoto: una grande Italia saluta Parigi

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Non solo l’atletica. L’Italia si è fatta rispettare (eccome!) anche nel nuoto. Gli azzurri hanno chiuso gli Europei di Parigi al secondo posto nel medagliere, a un solo oro dal primo posto, occupato dalla Gran Bretagna. Quella di ieri per l’Italia è stata un’ultima giornata con molti argenti – ne sono arrivati quattro, compresi due nelle ultime due gare, le staffette miste 4×100 femminile e maschile – e con un oro vinto da Simona Quadarella nei 400 stile libero.

In totale, considerando tutti gli sport acquatici dell’evento, l’Italia ha vinto 43 medaglie: 13 d’oro, 15 d’argento e 15 di bronzo. Ne ha vinte più di ogni altro paese, ma ha vinto un oro in meno della Gran Bretagna, che è quindi prima nel medagliere complessivo oltre che in quello del nuoto in vasca (l’Italia è seconda anche lì). Delle 13 medaglie d’oro dell’Italia, 9 sono state vinte in gare femminili, 2 in gare maschili e 2 in gare miste. Quasi la metà delle medaglie dell’Italia (20 su 43) e quasi la metà delle medaglie d’oro (6 su 13) sono arrivate dal nuoto in vasca, che aveva più gare.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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