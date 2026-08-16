Palio di Siena 16 agosto 2026, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2026? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2026? Eccoli con le rispettive contrade e i fantini.

LUPA cavallo Diodoro, fantino Dino Pes

NICCHIO cavallo Anda e Bola, fantino Giovanni Atzeni

SELVA cavallo Canarinu, fantino Sebastiano Murtas

OCA cavallo Diamante Sauro, fantino Miscel Putzu

CHIOCCIOLA cavallo Arestetulesu, fantino Gionatan Bartoletti

ISTRICE cavallo Ares Elce, fantino Federico Guglielmi

TORRE cavallo Donrodrigo, fantino Giuseppe Zedde

AQUILA cavallo Benitos, fantino Carlo Sanna

ONDA cavallo Viso d’Angelo, fantino Andrea Sanna

GIRAFFA cavallo Euskaldi, fantino Elias Mannucci

Streaming e tv

Abbiamo visto i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2026 (Madonna dell’Assunta), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2026 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.