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Palio di Siena 16 agosto 2026, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

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AGF
di Antonio Scali
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Palio di Siena 16 agosto 2026, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2026? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2026? Eccoli con le rispettive contrade e i fantini.

LUPA cavallo Diodoro, fantino Dino Pes
NICCHIO cavallo Anda e Bola, fantino Giovanni Atzeni
SELVA cavallo Canarinu, fantino Sebastiano Murtas
OCA cavallo Diamante Sauro, fantino Miscel Putzu
CHIOCCIOLA cavallo Arestetulesu, fantino Gionatan Bartoletti
ISTRICE cavallo Ares Elce, fantino Federico Guglielmi
TORRE cavallo Donrodrigo, fantino Giuseppe Zedde
AQUILA cavallo Benitos, fantino Carlo Sanna
ONDA cavallo Viso d’Angelo, fantino Andrea Sanna
GIRAFFA cavallo Euskaldi, fantino Elias Mannucci

Streaming e tv

Abbiamo visto i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2026 (Madonna dell’Assunta), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2026 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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