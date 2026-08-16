Palio di Siena 16 agosto 2026, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi

Oggi, 16 agosto 2026, si corre il Palio di Siena. Corsa che vedrà, come sempre, 10 contrade sfidarsi per la vittoria finale. Ma quali sono le contrade estratte per il Palio del 16 agosto?

Giraffa

Aquila

Nicchio

Oca

Chiocciola

Lupa

Torre

Istrice

Onda

Selva

Cavalli

Abbiamo visto le contrade del Palio di Siena 16 agosto 2026, ma come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza. Questi i cavalli per il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2026:

LUPA cavallo Diodoro, fantino Dino Pes

NICCHIO cavallo Anda e Bola, fantino Giovanni Atzeni

SELVA cavallo Canarinu, fantino Sebastiano Murtas

OCA cavallo Diamante Sauro, fantino Miscel Putzu

CHIOCCIOLA cavallo Arestetulesu, fantino Gionatan Bartoletti

ISTRICE cavallo Ares Elce, fantino Federico Guglielmi

TORRE cavallo Donrodrigo, fantino Giuseppe Zedde

AQUILA cavallo Benitos, fantino Carlo Sanna

ONDA cavallo Viso d’Angelo, fantino Andrea Sanna

GIRAFFA cavallo Euskaldi, fantino Elias Mannucci