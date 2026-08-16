Palio di Siena 16 agosto 2026, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale da Piazza del Campo

PALIO DI SIENA 16 AGOSTO 2026 DIRETTA LIVE – Oggi, 16 agosto 2026, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Teodora Axente. Noi di TPI lo seguiremo LIVE. Di seguito la cronaca in tempo reale:

LA DIRETTA

In aggiornamento

Palio di Siena 16 agosto 2026 diretta live: le contrade in Piazza

Ma quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena del 16 agosto 2026? Di seguito l’elenco delle contrade con i rispettivi cavalli e fantini:

LUPA cavallo Diodoro, fantino Dino Pes

NICCHIO cavallo Anda e Bola, fantino Giovanni Atzeni

SELVA cavallo Canarinu, fantino Sebastiano Murtas

OCA cavallo Diamante Sauro, fantino Miscel Putzu

CHIOCCIOLA cavallo Arestetulesu, fantino Gionatan Bartoletti

ISTRICE cavallo Ares Elce, fantino Federico Guglielmi

TORRE cavallo Donrodrigo, fantino Giuseppe Zedde

AQUILA cavallo Benitos, fantino Carlo Sanna

ONDA cavallo Viso d’Angelo, fantino Andrea Sanna

GIRAFFA cavallo Euskaldi, fantino Elias Mannucci

Regolamento

Qual è il regolamento del Palio di Siena del 16 agosto 2026? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).

Streaming e diretta tv

Dove vedere il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2026, in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2026 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.