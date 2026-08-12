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Psg Aston Villa streaming e diretta tv: dove vedere la Supercoppa europea

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AGF
di Antonio Scali
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Psg Aston Villa streaming e diretta tv: dove vedere la Supercoppa europea

Questa sera, 12 agosto 2026, alle ore 21 va in scena la Supercoppa europea, il primo trofeo europeo della stagione, che vede affrontarsi il Psg, vincitore dell’ultima Champions League, e l’Aston Villa, che ha conquistato l’Europa League. Appuntamento questa sera da Salisburgo. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Psg Aston Villa di Supercoppa europea? Sky Sport, Amazon, Dazn? E in chiaro? Canale 5? Tv8? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Iniziamo col dire che il match non verrà trasmesso in chiaro. Non ci sarà dunque la trasmissione su Canale 5, Tv8, Rai o altri canali gratuiti. Il match viene trasmesso in esclusiva pay su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K.

Psg Aston Villa streaming live

Se non siete a casa potete seguire la Supercoppa Europea Psg Aston Villa in diretta streaming su Sky Go o sulla piattaforma Now.

Probabili formazioni

Vediamo le possibili scelte dei due allenatori in vista della supersfida di questa sera, 12 agosto 2026, in programma alle ore 21 da Salsiburgo.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Zaire-Emery; Akliouche, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore:Luis Enrique

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Barkley, Buendia; Abraham.Allenatore:Emery

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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