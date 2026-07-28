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Malagò: “Mancini nuovo ct della Nazionale. Sto lavorando per la firma”

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Il Presidente della FIGC Giovanni Malago e Roberto Mancini durante la Partita del Cuore 2026. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Scelta fatta. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha deciso di affidare la panchina della Nazionale a Roberto Mancini. A confermarlo è stato lo stesso ex presidente del Coni durante il consiglio federale, iniziato dopo le 12: “Sto parlando con Roberto Mancini affinché possa diventare il ct della nazionale. Sto lavorando per la firma”, ha detto.

Per l’allenatore, campione d’europa con gli azzurri nel 2021, pronto un contratto di quattro anni con un ingaggio annuo intorno ai 2 milioni di euro. A breve, invece, arriverà l’annuncio ufficiale di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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