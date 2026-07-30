Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:25
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Un tweet di Lineker su Infantino di 10 anni fa diventa virale

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Il 26 febbraio del 2016 Gianni Infantino, svizzero figlio di italiani emigrati, viene eletto a 46 anni presidente della FIFA, prendendo il posto di Sepp Blatter, travolto dallo scandalo corruzione. Poche ore dopo Gary Lineker, ex bomber dell’Inghilterra e oggi apprezzato commentatore, prende il suo telefonino e pubblica un tweet che nelle ultime ore, a distanza di 10 anni, è riesploso diventando virale: “Ho questa strana sensazione che Gianni Infantino si toglierà la maschera per rivelare che sotto c’è Sepp Blatter”.

Il post del 65enne ex nazionale è tornato in auge in seguito a quello che sta succedendo nelle ultime ore, ovvero il tentativo di Infantino di trasformare la FIFA in una macchina da soldi in maniera ancora più sfacciata di quanto già non lo sia, arrivando anche a coinvolgere capitali privati (con tanto di parentele col suo amicone Trump) nella suddivisione della torta.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Malagò: “Mancini nuovo ct della Nazionale. Sto lavorando per la firma”
Sport / Jannik Sinner, l’allenatore: “I crolli? Dobbiamo conviverci, non c’è una causa precisa”
Sport / L’annuncio di Pirlo: “Ho appreso che non sarò il ct dell’Italia”. Lasciano anche Maldini e Leonardo
Ti potrebbe interessare
Sport / Malagò: “Mancini nuovo ct della Nazionale. Sto lavorando per la firma”
Sport / Jannik Sinner, l’allenatore: “I crolli? Dobbiamo conviverci, non c’è una causa precisa”
Sport / L’annuncio di Pirlo: “Ho appreso che non sarò il ct dell’Italia”. Lasciano anche Maldini e Leonardo
Sport / Tour de France 2026: Van der Poel onora la festa di Tadej
Sport / Tour de France 2026: El Diablito fa il Pogacar
Sport / Tour de France 2026: anche l’Alpe d’Huez s’inchina a Pogacar
Esteri / La Coppa di Bin Salman: cosa possiamo aspettarci dal Mondiale saudita
Calcio / Un secolo da 90 minuti: com’è cambiata la Coppa del Mondo (e il calcio) in 100 anni di Mondiali
Calcio / Il grande gioco: con gli ultimi Mondiali si è consumata la metamorfosi del calcio in intrattenimento globale
Sport / Il segreto della Spagna campione del mondo
Ricerca