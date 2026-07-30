Un tweet di Lineker su Infantino di 10 anni fa diventa virale

Il 26 febbraio del 2016 Gianni Infantino, svizzero figlio di italiani emigrati, viene eletto a 46 anni presidente della FIFA, prendendo il posto di Sepp Blatter, travolto dallo scandalo corruzione. Poche ore dopo Gary Lineker, ex bomber dell’Inghilterra e oggi apprezzato commentatore, prende il suo telefonino e pubblica un tweet che nelle ultime ore, a distanza di 10 anni, è riesploso diventando virale: “Ho questa strana sensazione che Gianni Infantino si toglierà la maschera per rivelare che sotto c’è Sepp Blatter”.

Il post del 65enne ex nazionale è tornato in auge in seguito a quello che sta succedendo nelle ultime ore, ovvero il tentativo di Infantino di trasformare la FIFA in una macchina da soldi in maniera ancora più sfacciata di quanto già non lo sia, arrivando anche a coinvolgere capitali privati (con tanto di parentele col suo amicone Trump) nella suddivisione della torta.