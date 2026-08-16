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Palio di Siena 16 agosto 2026, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice

Immagine di copertina
AGF
di Redazione TPI

Palio di Siena 16 agosto 2026, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice

Qual è il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto 2026 dedicato alla Madonna dell’Assunta? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Teodora Axente.

L’opera domina la figura della Vergine, posta al vertice della composizione a protezione della Rosa d’Oro, il prezioso dono che Papa Pio II offrì alla città di Siena. Strutturata secondo un impianto piramidale che richiama la grande tradizione della pittura senese, la Madonna si distingue per la dolcezza del volto e l’intensità dello sguardo, in un ideale dialogo con i capolavori di Simone Martini.

Il grande manto azzurro si apre a protezione della città e dei suoi abitanti, mentre ai suoi piedi due cherubini, le cui figure si fondono con quelle dei pesci secondo il linguaggio metamorfico tipico dell’artista, sorreggono gli stemmi di Siena.

Il pesce, antico simbolo cristiano, diventa così metafora della comunità senese, che nel Palio trova il momento più alto della propria identità collettiva. L’opera è attraversata da un intenso gioco di luci e ombre, ispirato alla lezione caravaggesca, che fa emergere le figure dal buio conferendo alla scena una forte dimensione teatrale. Sullo sfondo si addensano nubi tempestose che evocano la battaglia di Camollia del 1526, tema storico cui è intitolato il Palio, mentre la luce irradiata dalla Vergine trasforma il cielo in simbolo di speranza e rinascita. Al centro della composizione si staglia il profilo monumentale di Siena, con il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia e il Duomo riuniti in un’unica silhouette.

Di seguito la foto del drappellone in palio oggi, 16 agosto:

Streaming e tv

Abbiamo visto il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto 2026, ma dove vedere la Carriera in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2026 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.

Redazione TPI
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