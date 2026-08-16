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Palio di Siena 16 agosto 2026, biglietti: quanto costano e dove acquistarli

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AGF
di Redazione TPI

Palio di Siena 16 agosto 2026, biglietti: quanto costano e dove acquistarli

Quanto costano i biglietti per assistere al Palio di Siena del 16 agosto 2026? Ve lo diciamo subito: un posto alla mossa può valere anche più di 500 euro. Ma attenzione: la maggior parte dei “posti” è gratuita. Si può infatti assistere alla Carriera dall’interno di Piazza del Campo il cui accesso è gratuito fino ad esaurimento posti (alle 17,45 la chiusura dell’ultimo accesso). Per accedere ai balconi, ai palchi, alle finestre, che sono tutti posti privati, è invece necessario un biglietto.

I biglietti del Palio di Siena partono da 260 euro a persona, con i posti migliori che costano decisamente di più. I biglietti per le prove del Palio partono da 60 euro a persona. Dove acquistare i biglietti per il Palio di Siena? Non esistendo una biglietteria accentrata, è necessario rivolgersi direttamente ai gestori dei singoli palchi (palcaioli) o ai proprietari degli appartamenti che si affacciano sulla Piazza. Molti vip assistono ogni anno alle due carriere gratuitamente in quanto ospiti di chi possiede un balcone sulla piazza. Ma quali sono le contrade che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2026?

  • Giraffa
  • Aquila
  • Nicchio
  • Oca
  • Chiocciola
  • Lupa
  • Torre
  • Istrice
  • Onda
  • Selva

Programma

Abbiamo visto come e dove acquistare i biglietti per il Palio di Siena del 16 agosto 2026, ma qual è il programma della giornata di oggi? Eccolo:

  • alle ore 7.45 Messa del Fantino, officiata dal Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico
  • alle ore 9 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Provaccia
  • alle ore 16.45 sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo
  • alle ore 16.50 ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico
  • alle ore 19 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio (l’ultimo accesso da via Duprè sarà chiuso alle 17.45).

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che in questa occasione sarà Renato Bircolotti, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Redazione TPI
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