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Palio di Siena 16 agosto 2026, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

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AGF
di Antonio Scali
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Palio di Siena 16 agosto 2026, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 16 AGOSTO 2026 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 16 agosto 2026? A trionfare in Piazza del Campo è In aggiornamento

Quali sono le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 16 agosto 2026? In ogni palio corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 16 agosto le Contrade hanno corso:

  • Giraffa
  • Aquila
  • Nicchio
  • Oca
  • Chiocciola
  • Lupa
  • Torre
  • Istrice
  • Onda
  • Selva

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 16 agosto 2026, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Teodora Axente. Nell’opera domina la figura della Vergine, posta al vertice della composizione a protezione della Rosa d’Oro, il prezioso dono che Papa Pio II offrì alla città di Siena. Strutturata secondo un impianto piramidale che richiama la grande tradizione della pittura senese, la Madonna si distingue per la dolcezza del volto e l’intensità dello sguardo, in un ideale dialogo con i capolavori di Simone Martini.

Il grande manto azzurro si apre a protezione della città e dei suoi abitanti, mentre ai suoi piedi due cherubini, le cui figure si fondono con quelle dei pesci secondo il linguaggio metamorfico tipico dell’artista, sorreggono gli stemmi di Siena. Il pesce, antico simbolo cristiano, diventa così metafora della comunità senese, che nel Palio trova il momento più alto della propria identità collettiva.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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