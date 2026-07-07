Argentina Egitto streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

ARGENTINA EGITTO STREAMING TV – Oggi, martedì 7 luglio 2026, alle ore 18 (ora italiana) Argentina ed Egitto scendono in campo ad Atlanta (Stati Uniti), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Argentina Egitto in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Argentina ed Egitto sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 18 (orario italiano) di oggi, martedì 7 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Argentina ed Egitto, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Montiel; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, J. Alvarez/La. Martinez

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, El Hanafi, Hafez; Attia, Fathi; Salah, Ashour, Abdelraouf; Marmoush