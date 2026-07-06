Portogallo Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

PORTOGALLO SPAGNA STREAMING TV – Oggi, lunedì 6 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Portogallo e Spagna scendono in campo a Dallas (Stati Uniti), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Portogallo Spagna in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Portogallo e Spagna sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, lunedì 6 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Portogallo Spagna streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Portogallo Spagna sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Portogallo e Spagna, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Neto, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo. C.T.: Carlo Ancelotti.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena. C.T.: De La Fuente.