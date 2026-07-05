Brasile Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

BRASILE NORVEGIA STREAMING TV – Oggi, domenica 5 luglio 2026, alle ore 22 (ora italiana) Brasile e Norvegia scendono in campo a New York (Stati Uniti), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Brasile Norvegia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Brasile e Norvegia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, domenica 5 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Brasile Norvegia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Brasile Norvegia sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Brasile e Norvegia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Danilo Santos, Vinicius; Cunha. Ct: Ancelotti.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Berge, Berg, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth. Ct: Solbakken.