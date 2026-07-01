Belgio Senegal streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

BELGIO SENEGAL STREAMING TV – Oggi, mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 22 (ora italiana) Francia e Svezia scendono in campo a Seattle (Stati Uniti), partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Belgio Senegal in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Belgio e Senegal sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Belgio Senegal streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Belgio Senegal sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Belgio e Senegal, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; de Ketelaere. Allenatore: Rudi Garcia.

Senegal (4-3-3): Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Ndiaye, I. Sarr, Mané. Allenatore: Thiaw.