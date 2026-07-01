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Inghilterra Congo streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Inghilterra Congo streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

INGHILTERRA CONGO STREAMING TV – Oggi, mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 18 (ora italiana) Inghilterra e Congo scendono in campo a Atlanta (Stati Uniti), partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Inghilterra-Congo in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Inghilterra e Congo sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 18 (orario italiano) di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Inghilterra e Congo, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Inghilterra: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane Allenatore: Tomas Tuchel

Congo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Wissa, Bakambu Allenatore: Sebastien Desabre

IL CALENDARIO COMPLETO
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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