Germania Paraguay streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

GERMANIA PARAGUAY STREAMING TV – Oggi, lunedì 29 giugno 2026, alle ore 22,30 (orario italiano) Germania e Paraguay scendono in campo a Boston (Stati Uniti), partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Germania Paraguay in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Germania e Paraguay sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22,30 (orario italiano) di oggi, lunedì 29 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Germania Paraguay streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Germania Paraguay sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Germania e Paraguay, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Allenatore: Julian Nagelsmann

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Cáceres, Velázquez, Alderete, Maidana; Diego Gómez, Cubas, Galarza, Almirón; Enciso, Ávalos. Allenatore: Gustavo Alfaro