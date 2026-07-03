Argentina Capo Verde streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

ARGENTINA CAPO VERDE STREAMING TV – Oggi, venerdì 3 luglio 2026, a mezzanotte (ora italiana) Argentina e Capo Verde scendono in campo a Miami (Stati Uniti), partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Argentina Capo Verde in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Argentina e Capo Verde sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 00 (orario italiano) di oggi, venerdì 3 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Argentina Capo Verde streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Argentina Capo Verde sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Argentina e Capo Verde ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Argentina: E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada; Lautaro Martínez, Messi

Capo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, L. Cabral; Mendes, K. Pina, Jamiro; Arcanjo, Livramento, Rodrigues.