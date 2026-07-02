Spagna Austria streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

SPAGNA AUSTRIA STREAMING TV – Oggi, giovedì 2 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Spagna e Austria scendono in campo a Los Angeles (Stati Uniti), partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Spagna Austria in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Spagna e Austria sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Spagna Austria streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Spagna Austria sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Spagna e Austria, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct: De la Fuente.

Austria (4-2-3-1): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager, Laimer; Schmid, Sabitzer, Arnautovic. Ct: Rangnick.