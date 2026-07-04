Paraguay Francia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

PARAGUAY FRANCIA STREAMING TV – Oggi, sabato 4 luglio 2026, alle ore 23 (ora italiana) Paraguay e Francia scendono in campo a Philadelphia (Stati Uniti), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Paraguay Francia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Paraguay e Francia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 23 (orario italiano) di oggi, sabato 4 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Paraguay Francia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Paraguay Francia sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Paraguay e Francia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza; Avalos, Enciso. Ct: Alfaro.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps.