Australia Egitto streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

AUSTRALIA EGITTO STREAMING TV – Oggi, venerdì 3 luglio 2026, alle ore 20 (ora italiana) Australia ed Egitto scendono in campo a Dallas (Stati Uniti), partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Australia Egitto in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Australia e Egitto sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20 (orario italiano) di oggi, venerdì 3 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Australia Egitto streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Australia Egitto sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Australia ed Egitto, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Behich/Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda/Volpato; Irankunda/Touré

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Saber, Lasheen; Salah, Ziko, Ashou/Trezeguet; Marmoush