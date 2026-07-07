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Svizzera Colombia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Svizzera Colombia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

SVIZZERA COLOMBIA STREAMING TV – Oggi, martedì 7 luglio 2026, alle ore 22 (ora italiana) Svizzera e Colombia scendono in campo a Vancouver (Canada), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Svizzera Colombia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Svizzera e Colombia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, martedì 7 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Svizzera Colombia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Svizzera Colombia sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Svizzera e Colombia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, J. Arias; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz

IL CALENDARIO COMPLETO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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