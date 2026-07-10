Sinner Djokovic streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di Wimbledon 2026, orario, canale, a che ora, in chiaro, Tv8

Questo pomeriggio, 10 luglio 2026, Sinner e Djokovic si sfidano in un’attesissima semifinale di Wimbledon 2026, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Ma dove vedere il match Sinner Djokovic in tv e in streaming? La partita è trasmessa in chiaro? Su che canale? Il numero uno al mondo affronta Djokovic, reduce da una maratona di oltre cinque ore nei quarti, per ottenere un posto in finale e provare a difendere il titolo conquistato l’anno scorso sull’erba inglese. Ecco tutte le informazioni sulla semifinale di oggi.

In tv e in chiaro, canale

La semifinale di Wimbledon 2026 di oggi, 10 luglio 2026, tra Sinner e Djokovic viene trasmessa in chiaro per tutti su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Il match è anche visibile sui canali di Sky, che detiene l’esclusiva di tutto il torneo. In particolare i clienti alla pay-tv possono sintonizzarsi su Sky Spor Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. L’orario? Il match è in programma intorno alle 17.30, subito dopo la prima semifinale che vedrà sfidarsi sul campo centrale Fery-Zverev (esclusiva Sky dalle 14.30). Appuntamento quindi nel tardo pomeriggio di oggi. Ma c’è una novità. A prescindere dalla presenza o meno di Sinner, Sky ha già annunciato che anche la finale di Wimbledon 2026, in programma domenica, sarà trasmessa in chiaro su Tv8.

Sinner Djokovic streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match in diretta streaming sul sito di Tv8, o per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go, e ovviamente anche su NOW.