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Il retroscena della lite tra Vieri, Cassano, Adani e Ventola: “Bobo si era stancato”

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Credit: AGF

Il "Corriere della Sera" ricostruisce quanto accaduto tra gli ex amici e colleghi

di Niccolò Di Francesco
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Quasi tre anni fa si consumava la rottura tra Christian Vieri, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani. I tre, amici e colleghi, avevano dato vita alla Bobo Tv durante il Covid. Un giorno, però, il legame si è spezzato. “Ero amico di Bobo da 25 anni e ciò che è successo mi è molto dispiaciuto. Ma sono un buono, un pacifico e chissà forse un giorno ci parleremo” ha dichiarato Nicola Ventola. Più duro, invece, Antonio Cassano che aveva affermato: “Quello manco lo nomino. Ci ha traditi e con i traditori non ho niente da spartire”. Ma cosa è successo realmente? Tutto inizia nel novembre 2023 quando Vieri si ritrova improvvisamente a condurre la Bobo Tv da solo, senza la presenza dei suoi tre amici e colleghi. “A poche ore dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati. Mi hanno lasciato solo. Da quel momento per me è finito tutto” è la versione fornita dall’ex attaccante dell’Inter.

Successivamente Fabrizio Corona parla di dissidi economici, ma nessuno dei protagonisti spiega realmente come sono andate le cose. Ora, il Corriere della Sera, ricostruisce quanto avvenuto attraverso le dichiarazioni di una persona che conosce bene sia Vieri che Ventola. “Bobo si era stancato. Questa è la verità. È fatto così. Non aveva più voglia di continuare con quel format. Intendeva cambiare. L’ha comunicato agli amici e non l’hanno presa bene. Cassano, Ventola e Lele ci avevano investito soldi, tempo, emozioni. Ecco perché l’hanno vissuta come un tradimento”. Secondo questa fonte, però, “il clima tra di loro si era già guastato. Vieri non digeriva più le intemperanze tv di Cassano. Lele era l’unico che poteva gestirlo. La verità però è che Cassano non si ferma”.

Vieri potrebbe aver subito anche delle pressioni da parte dell’ambiente dell’Inter, per cui ha giocato tanti anni, a causa delle intemperanze di Cassano. “Probabile che Bobo abbia avuto anche qualche pressione da loro. Ma non è questo il punto. Bobo va per la sua strada, non gliene frega nulla, non si fa intimorire da nessuno. Però era stufo delle sparate di Antonio. Pensava agli interessi della Bobo tv. Gli attacchi a Bastoni e Inzaghi non facevano bene all’immagine”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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