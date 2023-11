Vieri rompe il silenzio e spiega cosa è accaduto alla Bobo Tv: “I miei tre amici mi hanno lasciato solo”

Bobo Tv, Vieri rompe il silenzio: “I miei tre amici mi hanno lasciato solo”

Christian Vieri rompe il silenzio e spiega per la prima volta cosa è accaduto alla Bobo Tv, il programma streaming da lui co-condotto fino a poco tempo insieme a Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

“In questi giorni hanno parlato in tanti, tranne il sottoscritto e questo sarà il mio primo e unico commento su questa situazione” ha scritto l’ex calciatore dell’Inter in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

“Il 31 ottobre ho avuto un diverbio con Lele sulle strategie social future della Bobo Tv. Poi tutto è finito lì e non è stato scritto più niente da parte di nessuno”.

La situazione, secondo quanto racconta Vieri, cambia 3 giorni dopo quando “a poche ore dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati. Mi sono trovato in difficoltà e in un angolo. Da quel momento per me è finito tutto”.

“Sento parlare di rispetto per la gente e di tanto altro, ma in quel momento i miei tre amici mi hanno lasciato solo” scrive ancora l’ex attaccante.

Christian Vieri, quindi, conclude: “Ho pensato di non fare la diretta, però chi mi era vicino mi ha fatto capire che la Bobo Tv ha il mio nome. Che c’erano persone in Plb World che avevano prenotato per godersi una serata in compagnia o che avevano fatto l’abbonamento al canale”.

“Quindi mi sono convinto, nonostante l’umore, ad andare in onda con il sorriso ripartendo da zero. Era giusto così, perché, i professionisti si comportano in questo modo”.