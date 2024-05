Dazn aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti

Le tariffe di Dazn subiranno un ulteriore aumento a partire dalla fine di agosto, come comunicato dall’azienda ai suoi abbonati. Questa volta, i costi degli abbonamenti annuali con pagamento anticipato in un’unica soluzione saranno rivisti al rialzo.

L’abbonamento Standard, che permette di accedere alla Serie A, Europa League e Conference su due dispositivi utilizzando la stessa linea internet, rimarrà a 359 euro per la maggior parte degli utenti, ma salirà a 399 euro all’anno se sottoscritto tramite store terzi come Apple Store o Google Play. L’abbonamento Plus, che consente di guardare contemporaneamente eventi live da due luoghi diversi con connessioni diverse, passerà da 539 a 599 euro.

Questi aumenti seguono quelli applicati all’inizio dell’anno. Attualmente, oltre al piano annuale con pagamento anticipato, i clienti possono optare anche per una soluzione con pagamento mensile e un impegno di 12 mesi, al costo di 34,99 euro al mese per il piano standard.

Per coloro che desiderano disdire liberamente con un preavviso di 30 giorni, l’abbonamento mensile è di 40,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’abbonamento Plus, il costo dell’abbonamento annuale con pagamento dilazionato aumenta a 59,99 euro al mese (da 49,99), mentre rimane invariato a 59,99 euro al mese per coloro che desiderano restare abbonati senza vincoli.