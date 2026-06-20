Olanda Svezia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

OLANDA SVEZIA STREAMING TV – Oggi, sabato 20 giugno 2026, alle ore 19 (ora italiana) Olanda e Svezia scendono in campo a Houston (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Olanda Svezia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Olanda e Svezia sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 19 (orario italiano) di oggi, sabato 20 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Olanda e Svezia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Svezia (3-1-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Karlstrom; Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.