Germania Costa d’Avorio streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

GERMANIA COSTA D’AVORIO STREAMING TV – Oggi, sabato 20 giugno 2026, alle ore 22 (orario italiano) Germania e Costa d’Avorio scendono in campo a Toronto (Canada), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Germania Costa d’Avorio in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Germania e Costa d’Avorio sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, sabato 20 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Germania Costa d’Avorio streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Germania Costa d’Avorio sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Germania e Costa d’Avorio, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Germania (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Pavlović, Goretzka, Sané, Wirtz, Musiala, Havertz

Costa d’Avorio (4-3-3): Fofana, Doué, Diomande, Ndicka, Konan, Kessié, Sangaré, Fofana, Diallo, Guessand, Adingra