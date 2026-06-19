Stati Uniti Australia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

STATI UNITI AUSTRALIA STREAMING TV – Oggi, venerdì 19 giugno 2026, alle ore 21 (orario italiano) Stati Uniti e Australia scendono in campo a Seattle (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Stati Uniti Australia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Stati Uniti e Australia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, venerdì 19 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Stati Uniti Australia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Stati Uniti Australia sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Stati Uniti e Australia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Stati Uniti: Matt Freese, Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Sergino Dest, Tyler Adams, Malik Tillman, Antonee Robinson, Weston McKennie, Christian Pulisic, Folarin Balogun.

Australia: Patrick Beach, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jacob Italiano, Aiden O Neill, Paul Okon-Engstler, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure.