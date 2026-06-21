Belgio Iran streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

BELGIO IRAN STREAMING TV – Oggi, domenica 21 giugno 2026, alle ore 21 (orario italiano) Belgio e Iran scendono in campo a Los Angeles (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Belgio Iran in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Belgio e Iran sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, domenica 21 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Belgio Iran streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Belgio Iran sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Belgio e Iran, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Belgio (4-2-3-1): Courtois, Castagne, Debast, Theate, De Cuyper, Onana, Tielemans, De Bruyne, Doku, De Ketelaere, Trossard.

Iran (4-2-3-1): Beiranvand, Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi, Taremi.