Repubblica Ceca Sudafrica streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

REPUBBLICA CECA SUDAFRICA STREAMING TV – Oggi, giovedì 18 giugno 2026, alle ore 18 (ora italiana) Repubblica Ceca e Sudafrica scendono in campo ad Atlanta, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Repubblica Ceca Sudafrica in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 18 (orario italiano) di oggi, giovedì 18 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

REP. CECA: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Souček, Sojka, Zelený; Šulc, Provod; Schick.

SUDAFRICA: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster.