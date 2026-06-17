Inghilterra Croazia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

INGHILTERRA CROAZIA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 22 Inghilterra e Croazia scendono in campo a Dallas (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Inghilterra Croazia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Inghilterra e Croazia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, mercoledì 17 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Inghilterra Croazia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Inghilterra Croazia sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Inghilterra e Croazia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford, Livramento, Stones, Guehi, Burn, Rice, Bellingham, Saka, Watkins, Gordon, Kane

Croazia (4-3-3): Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Erlic, Modric, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric, Musa