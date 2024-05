Giro d’Italia 2024: Jonathan Milan, una sentenza in riva al mare

La maglia ciclamino Jonathan Milan (Lidl Trek) ha conquistato l’undecima tappa del 107° Giro d’Italia, una frazione fatta su misura per i velocisti che ha portato la carovana rosa in 207 chilometri da Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, a Francavilla al Mare in Abruzzo. Il gigante di Tolmezzo ha così colto il suo terzo successo complessivo nella corsa rosa, non lontano da San Salvo dove dodici mesi fa vinse per la prima volta, aggiudicandosi la seconda frazione del Giro 2023. In questa edizione, i successi del componente del quartetto olimpico aureo di Tokyo 2021 hanno coinciso con due dei tre arrivi in riva al mare, ad Andora oltre che oggi, mentre il terzo traguardo litoraneo, quello di Napoli, gli è sfuggito per un’inezia. Alle spalle del friulano si sono piazzati, nell’ordine, l’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) e il veronese Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa). In realtà, alla piazza d’onore s’era classificato il belga Tim Merlier (Soudal Quickstep), successivamente squalificato dalla giuria per un cambio di linea che ha palesemente danneggiato il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), giunto poi quarto.

La classifica generale resta invariata nelle prime quattro posizioni con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia rosa con un margine di 2’40” sul colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe), di 2’58” sul gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e di 3’39” sull’australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Al quinto posto è salito il ciociaro Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) che ha beneficiato del ritiro della maglia bianca, il belga Cian Uijtdebroeks (Visma Lease a Bike), vittima d’un virus influenzale. Il laziale ha così ereditato anche il simbolo di leader della classifica dei giovani.

Ad animare la tappa odierna è stato un trio di volenterosi, partiti subito dopo il via e ripresi ai meno 40 dall’arrivo, in prossimità del traguardo volante di Fossacesia Marina. A comporre il drappello degli attaccanti era il duo Visma Lease a Bike, formato dal mantovano Edoardo Affini e dall’olandese Tim Van Djike (Team) in compagnia del francese Thomas Champion (Cofidis). Nei 160 chilometri in avanscoperta i fuggitivi non hanno mai avuto un vantaggio superiore ai due minuti e mezzo a causa del controllo ferreo esercitato dalla Lidl Trek sulla corsa. La squadra di Milan ha potuto contare, nelle fasi finali di gara, anche sull’aiuto delle compagini degli altri velocisti. La Alpecin, in particolare, sembrava aver preso il comando delle operazioni al triangolino rosso dell’ultimo chilometro solo per vedersi beffata dall’esplosività di Milan che, dopo un lungo testa a testa, piegava la resistenza di Groves negli ultimi cento metri.

Domani è in programma la dodicesima tappa da Martin Sicuro a Fano per complessivi 193 chilometri. Si partirà e si arriverà in riva all’Adriatico anche se il percorso, dopo 50 chilometri abbandonerà la costa per proseguire nell’interno. I corridori affronteranno una serie continua di saliscendi con ben quattro GpM di quarta categoria. Sembrerebbe il terreno adatto per una fuga di corridori alla ricerca di gloria giornaliera. Julian Alaphilippe, se ci sei, batti un colpo.