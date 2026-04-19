Verona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Verona Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

VERONA MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 15 Verona e Milan scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Verona Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Verona e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Verona Milan è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 19 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Verona Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Pioli