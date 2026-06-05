Arnaldi Cobolli streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale del Roland Garros 2026, orario, canale, in chiaro, Nove, a che ora

Oggi, 5 giugno 2026, Arnaldi e Cobolli si sfidano in una storica semifinale tutta italiana al Roland Garros 2026. Un derby italiano in una semifinale Slam è un evento straordinario. Proprio per questo la partita verrà trasmessa in chiaro, per tutti, sul Nove, al tasto Nove del digitale terrestre. Oltre ovviamente che su Eurosport, visibile anche tramite Dazn. Ma dove vedere in tv e in streaming, su che canale e a che ora la semifinale del Roland Garros 2026 Arnaldi Cobolli? Ecco tutte le informazioni.

In tv, canale, orario

Appuntamento questo pomeriggio, 5 giugno 2026, alle ore 19 in diretta in chiaro sul Nove, con prepartita dalle ore 18.30. Warner Bros. Discovery detiene i diritti televisivi esclusivi del Roland Garros, in forza di un contratto valido fino al 2030. Inoltre, grazie a una partnership con la Fitp (Federazione italiana tennis e padel), la semifinale del doppio maschile tra Bolelli-Vavassori e Granollers-Zeballos andrà in onda in chiaro alle ore 12 su SuperTennis, oltre che sui canali Eurosport e sulle piattaforme Wbd.

Arnaldi Cobolli streaming live

Le partite sono trasmesse a pagamento su Eurosport, distribuito sia attraverso le piattaforme streaming del gruppo (Hbo Max e Discovery+) sia tramite operatori terzi come Dazn, Timvision e Prime Video. Proprio con questi partner è stato necessario un confronto per ottenere il nulla osta alla trasmissione in chiaro del derby azzurro.